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البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

قالت وزارة الصحة في البرازيل في وقت متأخر مساء السبت إن البلاد سجلت 50 ألفا و32 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و582 ألفا و362 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في عموم البلاد وصل حتى مساء السبت إلى 114 ألفا و250 وفاة، منها 892 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

 

وتعد ولاية "ساو باولو" البؤرة الساخنة لتفشي الفيروس في البلاد، بنحو 749 ألفا و244 حالة إصابة، و28 ألفا و392 وفاة.

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