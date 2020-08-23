شكرا لقرائتكم خبر عن عزة النعيمي: دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً مهماً لإطلاق المبادرات الإنسانية والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020 أكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً مهماً لإطلاق المبادرات الإنسانية الخلاقة في المجال الإغاثي والتنموي، وتمثل نموذجاً فريداً في العطاء، حيث تمتد أياديها البيضاء إلى كافة بقاع العالم.

وقالت في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «إن القيادة الرشيدة تسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وترسخ مسيرة العطاء الإنساني لدولة الإمارات»، مشيرة إلى أن المسيرة تجلت في أروع صورها خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، عبر تقديم الدعم والمساعدة والرعاية الصحية إلى جميع الجنسيات داخل الدولة وخارجها، حيث دأبت الإمارات على تقدم الدعم للقضايا الإنسانية عالمياً.

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