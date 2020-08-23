شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف الدولي» يسلم معسكر تدريب للقوات العراقية والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".
واضاف أنه" بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم"
وبخصوص تسليم بقية المواقع بين الخفاجي أن هنالك جدول زمني لتسليمها.
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