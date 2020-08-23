شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن مفاجأة في علاجات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكيناني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمر صحفيا مساء اليوم لإعلان "اختراق علاجي كبير" لفيروس كورونا. وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء.

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