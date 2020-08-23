2020-08-23 | 09:19
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تترقب الجماهير العراقية، اليوم الأحد، نتائج اجتماع الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة مع وكيل أعمال مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، لبحث مسألة تجديد عقده.
وسيكون الاجتماع الكترونياً بين الطرفين وستتم مناقشة المستحقات المادية للمدرب وكذلك عقده الجديد مع الاخذ بالاعتبار ما يمر به العالم في ظل جائحة كورونا.
وفي حال لم يكتب للمفاوضات النجاح، فإن التطبيعية ستلجأ إلى المدرب المحلي.
كاتانيتش قد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات، يتجدد كل عام في الثالث من أيلول، بعد تقييم من قبل اتحاد الكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم مفصلي في مسيرة كاتانيتش مع اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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