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يوم مفصلي في مسيرة كاتانيتش مع اسود الرافدين

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2020-08-23 | 09:19

يوم مفصلي في مسيرة كاتانيتش مع اسود الرافدين

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تترقب الجماهير العراقية، اليوم الأحد، نتائج اجتماع الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة مع وكيل أعمال مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، لبحث مسألة تجديد عقده.
وسيجتمع نائب رئيس الهيئة شامل كامل مع بهروز وكيل أعمال كاتانيش عبر الدائرة الالكترونية، حيث من المؤمل أن يصل الطرفان الى صيغة مرضية وتجديد عقد المدرب.

وسيكون الاجتماع الكترونياً بين الطرفين وستتم مناقشة المستحقات المادية للمدرب وكذلك عقده الجديد مع الاخذ بالاعتبار ما يمر به العالم في ظل جائحة .


وفي حال لم يكتب للمفاوضات النجاح، فإن التطبيعية ستلجأ إلى المدرب المحلي.

كاتانيتش قد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات، يتجدد كل عام في الثالث من أيلول، بعد تقييم من قبل اتحاد الكرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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