يوم مفصلي في مسيرة كاتانيتش مع اسود الرافدين

وسيجتمع نائب رئيس الهيئة شامل كامل مع بهروز وكيل أعمال كاتانيش عبر الدائرة الالكترونية، حيث من المؤمل أن يصل الطرفان الى صيغة مرضية وتجديد عقد المدرب.

وسيكون الاجتماع الكترونياً بين الطرفين وستتم مناقشة المستحقات المادية للمدرب وكذلك عقده الجديد مع الاخذ بالاعتبار ما يمر به العالم في ظل جائحة كورونا.



وفي حال لم يكتب للمفاوضات النجاح، فإن التطبيعية ستلجأ إلى المدرب المحلي.

كاتانيتش قد وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات، يتجدد كل عام في الثالث من أيلول، بعد تقييم من قبل اتحاد الكرة.

