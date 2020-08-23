تحديد موعد انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية

وقال قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذا الاجتماع هو الأخير للهيئة الإدارية المؤقتة كون الثاني عشر من شهر أيلول المقبل سيكون موعدا لإجراء انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة".وأضاف قائد القوة الجوية، أن "هذا الموعد تم الاتفاق عليه من قبل أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لاختيار أشخاص تقود النادي إلى بر الأمان"، مؤكداً أن "ذلك الاختيار ستكون فيه الكرة للهيئة العامة التي يجب ان تختار الاشخاص الكفوءة لمصلحة هذا النادي العريق".

وتابع أن "الهيئة الادارية خلال الإجتماع تحدثت عن وضع النادي بما فيما ذلك الأمور المالية وإلادارية وتهيئة كل المستلزمات التي تحتاجها فرق النادي وعلى جميع الأصعدة".

