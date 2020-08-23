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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.
وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".
واوضح الخفاجي أن" الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والاميركية"، مبينا أن" الموقع سوف يخصص الى القوات الامنية العراقية لاستخدامه".
واضاف أنه" بعد اكتمال مهمة قوات التحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 الى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم".
الصور ادناه بعدسة علي جاسم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. التحالف الدولي يسلم الموقع الثامن بمعسكر التاجي للقوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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