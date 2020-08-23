شكرا لقرائتكم وزير الصحة الفرنسي: كورونا ينتشر أسرع بين المرضى تحت الـ40 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصحة الفرنسي إن فيروس كورونا ينتشر بين الفرنسيين دون سن الأربعين بمعدل يتجاوز 4 أمثال انتشاره بين كبار السن فوق 65 عاما، لكنه حذر من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وأوضح الوزير أوليفييه فيران، في مقابلة مع صحيفة "جورنال دي ديمونش"، نشرت اليوم الأحد: "نحن في موقف محفوف بالمخاطر" مضيفا أن العدد المرتفع لحالات الإصابة لا يعود فقط إلى العدد الكبير للاختبارات.

من فرنسا

واستبعد الوزير، شأنه شأن الرئيس إيمانويل ماكرون، ضرورة فرض إجراءات عزل عام شاملة مجددا لمحاربة انتشار المرض، لكنه قال إن من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالات الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.

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وقال الوزير: "هذا ليس استثناء فرنسيا، إنه نظام أوروبي".

وسجلت فرنسا 3602 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يوم السبت.

وكان عدد الحالات اليومية وصل قبل أيام إلى أعلى مستوياته منذ رفع القيود.

وذكر الوزير أن عددا كبيرا من المصابين صغار السن لم تظهر عليهم أعراض أو عانوا من مضاعفات محدودة.