شقيقة الرئيس الأميركي في تسجيل سريّ: ترمب قاس وكذاب

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واشنطن: وصفت شقيقة دونالد ترمب في تصريحات سجلت سرا ونقلتها صحيفة واشنطن بوست السبت، الرئيس الأميركي بأنه "قاس" و"كذاب" وغير جدير بالثقة.

وهاجمت ماريان ترمب باري خصوصا سياسة الرئيس في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

وقالت في التسجيلات التي حصلت عليها الصحيفة الأميركية إن "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية. وأضافت "ليس لديه أي مبدأ". وأشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

العائلة السامة

وأجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترمب التي نشرت أخيرا كتابا يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

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وكان الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترمب الذي توفي الأسبوع الماضي، لجأ إلى القضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيع نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب. وقالت ماريان ترمب لابنة شقيقها في التسجيل "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاسٍ".

وتؤكد شقيقة ترمب أيضا أن الملياردير الجمهوري قام بالغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترمب. وقالت ماريان ترمب باري في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأنّ شخصا آخر أدى الامتحانات عنه"، موضحة أنها لا تذكر اسم هذا الشخص.

ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.