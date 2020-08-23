اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات بالعيسوية والجلزون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في مخيم الجلزون وبلدة العيسوية وسجلت حالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها عناصر الشرطة صوب منازل المواطنين.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين من مخيم الجلزون.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: ناصر مراد صافي، وعلي سلطان العموري، وعمرو محمد السبع، ومحمد رائد المصري، ومحمد سائد المصري، وسلطان حامد، عقب اقتحام منازل ذويهم وتفتيشها.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى إصابة شاب في العشرينيات من عمره بعيار ناري في الفخذ، ونقل الشاب إلى مجمع فلسطين الطبي.

بينما في محافظة الخليل، فتشت قوات الاحتلال، عددا من المنازل في الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخلها.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة راس الجورة شمال المدينة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: يوسف الجعبري، وسليمان علي الجعبري، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مدخل بلدة الظاهرية جنوبا، ومدخل مخيم الفوار، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال، بساعات متأخرة من الليل، ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة، كما اقتحمت حفل زفاف في البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال إيهاب نجيب وابنه توفيق من البلدة القديمة بعد الاعتداء عليه من قبل عشرات عناصر الشرطة واقتياده الى أحد مراكز التحقيق.

وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال حفل زفاف في منطقة سوق القطانين ولاحقت المشاركين واعتدت عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب هشام البشيتي أحد المشاركين في الحفل قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة.

وشهدت بلدة العيسوية فجر اليوم الأحد، مواجهات بين شبان وشرطة الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت خلال اقتحماها بعض الأحياء السكنية وتفتيش منازل للمواطنين، فيما سجلت إصابات بالاختناق بصفوف المواطنين والتي عولجت ميدانيا.