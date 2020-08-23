أم الفحم: 46 إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم إلى 234 إصابة، وذلك بعد تسجيل 46 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي.
وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، صباح اليوم الأحد، بأنه سُجّلت 46 إصابة جديدة في المدينة منذ أول من أمسِ الجمعة، وبلغ عدد الحالات النشطة بالفيروس 234.
وأكد أن 379 حالة شفيت من الفيروس، وأن الإصابات بالمدينة منذ انتشار العدوى في البلاد بلغت 613 إصابة.
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