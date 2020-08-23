المهيري: جهود الإمارات في العمل الإنساني رسالة خير وتسامح 

الأحد 23 أغسطس 2020

أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الاماراتي، أن جهود دولة الإمارات في العمل الإنساني هو رسالة خير وتسامح ومحط تقدير من كل شعوب العالم.



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وقالت بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «تظل دولة الإمارات أرضاً للخير، تغوث كل محتاج وتمد يد المساعدة لكل البشر في جميع أنحاء العالم، لتعلي من القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات والتي أصبحت نهجاً وجزءاً لا يتجزأ من توجهات دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة التي تقدم أروع الأمثال في التلاحم والتعاضد لما فيه خير للإنسانية جمعاء».

وأضافت : «إن أبناء زايد يقدمون كل يوم دروساً في العطاء من خلال المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات إلى مختلف الشعوب الصديقة من أجل التخفيف من معاناتهم ومؤازرتهم في المحن والأزمات. حيث تمثل المساعدات الإنسانية الإماراتية نموذجاً للعمل الإنساني العالمي الذي لا يقوم فقط على تقديم المساعدات العينية، بل يهدف أيضاً إلى بناء الإنسان من خلال العديد من المشاريع التنموية الرامية إلى الارتقاء بالمجتمعات ومساعدتها على النهوض والانطلاق نحو مسيرة حافلة بالإنجازات، إن دولة الإمارات من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنمائية العالية، وهو ما يبرز رسالتها السامية ومقصدها النبيل في الإعلاء من القيم الإنسانية وإبرازها نهجاً للتعاون والتآخي».