مبعوث الصحة العالمية للشرق الأوسط: الإمارات تحاصر كورونا بخطوات سليمة %100

الأحد 23 أغسطس 2020

أكدت الدكتورة مها الرباط، مبعوث مدير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن دولة الإمارات، كانت سباقة في توظيف الاستجابة السريعة وتفاعل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها في التعامل مع الفيروس، وبالتالي نجحت في منع انتشار العدوى.



وأوضحت، أن هناك وعياً كبيراً في كثيرٍ من دول العالم، خاصة دولة الإمارات، في كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتعرف على المرض والأعراض المصاحبة له، ما أدى إلى نضج الاستجابة بصورة كبيرة من قبل القطاع الصحي والمجتمع، والحرص على الإجراءات الاحترازية، مع استمرار الفحوص اليومية.

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وأشارت إلى أن التعامل مع الفيروس في مراحله الأولى، يُحسّن من النتائج ونسب التعافي من المرض والاستجابة، خاصة مع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، لافتة إلى أن الإمارات اتخذت إجراءات الصحة العامة والإجراءات العلاجية والعزل وتتبع المخالطين وتوسيع دائرة الفحص، بالإضافة للاستجابة السريعة من المواطنين للإجراءات المفروضة، مؤكدةً أن هذه العوامل والإجراءات نُفذت بحرفية وبحسم وبرؤية مستفيضة للتعامل مع الوضع الوبائي، وأن الإمارات نجحت في منع انتشار العدوى.

ولفتت إلى أن فيروس «كوفيد 19» موجود لفترة مستقبلية، وبالتالي يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى أن يتم ظهور اللقاح ويتم تداوله بين الناس، مشيرةً إلى أن العالم الآن في سباق للوصول إلى لقاح آمنٍ وسريع لفيروس كورونا المستجد، مثمنةً مشاركة الدول العربية في التجارب الإنسانية السريرية الثالثة على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، خاصة التي تُجريها الإمارات مشاركة مع دولة الصين، مؤكدةً أن هذه التجارب تتبع أخلاقيات البحوث وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية التي تتابع تطورات هذه التجارب للتأكيد على درجة الأمان والفعالية. وثمنت المساعدات الطبية والوقائية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لكثير من دول العالم لمكافحة «كوفيد 19»، مؤكدةً أن العالم كله يُثمّن هذه الخطوات والمبادرات الإنسانية من قبل الإمارات تجاه شعوب العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن الإمارات من الدول الأولى التي وفرت جميع الإمكانات لديها لنقل المساعدات الإنسانية بالطائرات لجميع دول العالم التي هي بحاجة ماسة لهذه المساعدات لمواجهة هذه الجائحة، مضيفةً «في كل اجتماع أو ملتقى خاص بجائحة كورونا، تتم الإشارة إلى مجهودات الإمارات في مساعدة دول العالم لمكافحة الفيروس». وأكدت أن استمرار ارتفاع حالات الشفاء وانخفاض نسب الإصابات في الإمارات، يؤكد أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح لمكافحة «كوفيد 19»، والتحكم في هذه الجائحة، وأن الإجراءات التي تتخذها الإمارات سليمة 100%، وتتبع أحدث طرق الوقاية الصحية والإجراءات العلاجية.