شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تتجاوز 3 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الهندية إن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، سجلت حتى الآن 3 ملايين و 44 ألفا و 940 حالة إصابة، منها 69 ألفا و 239 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
والهند في المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بعد البرازيل والولايات المتحدة من حيث عدد حالات الإصابة.
وأظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة وفاة 912 شخصا آخرين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 56 ألفا و 706 أشخاص.
وأكدت الهند آخر مليون إصابة خلال 16 يوما فقط، والملبون السابقة خلال في 21 يوما، أسرع من الولايات المتحدة والبرازيل.
وتم الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الهند نهاية شهر كانون ثان/يناير الماضي، وارتفع معدل الإصابات منذ بدأت البلاد تخفيف الإغلاق على مراحل، بدءأ من منتصف أيار/مايو.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الهند سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة في العالم خلال الـ 18 يوما الماضية، بواقع أكثر من 50 ألف حالة جديدة كل يوم.
كما أبلغت الهند أيضا عن تعافي ما يقرب من 2ر2 مليون مصاب.
وقال مسؤولو وزارة الصحة إن معدل الوفيات في الهند، والذي يبلغ 87ر1 بالمئة، أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى الأكثر تضررا.
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