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السجن 50 عاما لزعيم عصابة في جريمة قتل صحفية بالمكسيك

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قال مكتب المدعي العام في المكسيك في بيان اليوم السبت، إن قاضيا فيدراليا أصدر حكما بالسجن 50 عاما بحق زعيم عصابة إجرامية مشتبه به في جريمة قتل راحت ضحيتها صحفية مكسيكية في عام ..2017

وأعلن قاض فيدرالي الحكم الصادر بحق الرجل الذي أدين بإصدار الأمر بقتل الصحفية ميروسلافا بريتش بسبب عملها. وهي أكبر عقوبة حتى الآن لأي جريمة ترتكب ضد الحق في حرية التعبير.

ولم يتم الكشف عن اسم زعيم العصابة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه عضو رفيع المستوى في عصابة لوس سالازار، والمعروفة باسم "اللاري".

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وعملت بريتش مراسلة لصحيفتي الجورنادا و النورتي بمدينة تشيواوا، شمالي المكسيك، حيث كانت تكتب عن الجريمة المنظمة، ضمن أمور أخرى.

وجرى قتل الصحفية التي كانت تبلغ من العمر 54 عاما آنذاك، بالرصاص في سيارتها أثناء مغادرة منزلها في 23 أذار/مارس .2017

والمكسيك أخطر دولة في العالم بالنسبة للصحفيين، خارج مناطق الحرب.

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