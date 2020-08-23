شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 50 عاما لزعيم عصابة في جريمة قتل صحفية بالمكسيك والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن قاض فيدرالي الحكم الصادر بحق الرجل الذي أدين بإصدار الأمر بقتل الصحفية ميروسلافا بريتش بسبب عملها. وهي أكبر عقوبة حتى الآن لأي جريمة ترتكب ضد الحق في حرية التعبير.
ولم يتم الكشف عن اسم زعيم العصابة، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه عضو رفيع المستوى في عصابة لوس سالازار، والمعروفة باسم "اللاري".
وعملت بريتش مراسلة لصحيفتي الجورنادا و النورتي بمدينة تشيواوا، شمالي المكسيك، حيث كانت تكتب عن الجريمة المنظمة، ضمن أمور أخرى.
وجرى قتل الصحفية التي كانت تبلغ من العمر 54 عاما آنذاك، بالرصاص في سيارتها أثناء مغادرة منزلها في 23 أذار/مارس .2017
والمكسيك أخطر دولة في العالم بالنسبة للصحفيين، خارج مناطق الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 50 عاما لزعيم عصابة في جريمة قتل صحفية بالمكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.