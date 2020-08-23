بعد اعتداء على كنيس.. النمسا تشدد تأمين الجالية اليهودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة النمساوية، السبت، أنها ستخضع المؤسّسات التي تُمثّل اليهود لحماية معزّزة من الشرطة، بعد اعتداء تعرّض له أحد قيادييها، وأعمال تخريب بكنيس في المدينة خلال حادثين هذا الأسبوع.



وقال رئيس الجالية اليهودية إيلي روزن، في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، إنه رأى رجلاً يحمل حجرا وقطعة خشب خارج الكنيس. وعندما اقترب منه "لوح الرجل بالهراوة في وجهه". ولم يصب روزن بأذى، وتمكن من العودة إلى سيارته، فأصاب الرجل السيارة بقوة كبيرة.

وكانت عدة نوافذ في كنيس جراتس تضررت، مساء الجمعة، وفي ليلة الثلاثاء، تم رسم شعارات مسيئة على المبنى وعلى مركز الجالية اليهودية القريب، في ثاني أكبر مدينة بالنمسا.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، في بيان عبر "تويتر": "سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الجاني إلى العدالة بسرعة ولضمان أمن الجالية اليهودية في النمسا"، معربًا عن صدمته إزاء هذه الحوادث.

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وأمر وزير الداخلية كارل نهامر بزيادة حراسة الشرطة على جميع المؤسسات اليهودية في أنحاء البلاد ردا على هذه الأحداث.

وكتب الرئيس ألكسندر فان دير بيلن عبر "تويتر": "أنا متضامن مع جميع اليهود في النمسا... ليس للكراهية مكان في مجتمعنا".

وقال روزن إن المهاجم الذي فر بعد الهجوم السبت يشبه الآخر الذي شوهد في لقطات المراقبة أثناء الحادثين السابقين.

وقالت الشرطة في بيان إن "الصلة بالحوادث الأخيرة المتعلقة بكنيس جراتس تبدو واضحة".