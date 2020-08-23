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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من أجل مكافحة فيروس كورونا.. لقاء إماراتي إندونيسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وريتنو مارسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا، سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود مكافحة جائحة كورونا.
جرى خلال اللقاء، الذي عقد أبوظبي، بحضور إريك توهير وزير المشروعات المملوكة للدولة في جمهورية إندونيسيا.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإندونيسيا وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.
كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزيرة خارجية إندونيسيا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة، وأهمية التعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين في هذا الصدد، وكذلك دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.
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