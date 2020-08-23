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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على إجمالي حالات الشفاء من كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 66.617 حالة.
كما أعلنت عن شفاء 112 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 58.408 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 372 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.
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