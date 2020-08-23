شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بلجنة الإعلام: تميم بن حمد يمول الكثير من القنوات لنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميم بن حمد يرفع شعار "كثير من النوافذ الإعلامية كثير من بث الشائعات والأكاذيب" وفقا لما قالته الدكتورة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مفسرة بذلك استعانة الأمير القطرى، بشخصيات كعزمى بشارة عضو الكنسيت الإسرائيلي السابق وغيره، لتأسيس صف ثانى من القنوات والمواقع الالكترونية كـ"عربى 21 ، والتلفزيون العربي، وعرب بوست، والعربي الجديد، بجانب فضائية الجزيرة المعروف سياستها للجميع.

وقالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365" :" تمويل قطر لكثير من القنوات والمواقع الالكترونية بجانب القنوات المعروفة كالجزيرة هو تكثيف التحريض وفرض نظيرة تميم بن حمد سواء من الجزيرة أو القنوات الأخرى" موضحة أن هذا النوع من الإعلام يعد حربا نفسية.

وأوضحت أن النظام القطرى يستخدم أسلوب اللامركزية في الملف الإعلامي، مضيفة:" بجانب فضائية الجزيرة يؤسس الكثير من القنوات والمواقع بحيث ينتشر ما يبثه من أكاذيب بشكل كبير وفى أكبر نطاق ممكن".

وتوقعت فشل المنظومة الإعلامية للأمير القطرى، قائلة :" هؤلاء سيفشلون كما فشلوا من قبل، وكل تحريضهم سيعود عليهم بالسلب" مضيفة:" قرار وقف إطلاق النار في ليبيا دليل ساطع على فشلهم وأن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن الدولة المصرية محل احترام وتقدير".