المكسيك تسجل 6482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 556216 حالة، وذلك عقب تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 60254 حالة، وذلك عقب تسجيل 644 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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