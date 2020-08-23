محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمود علي:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة.
ويبدو أن هناك أملا جديدا في طريق محاربة فيروس كورونا المستجد، في ظل تنافس العلماء في جميع أنحاء العالم على اكتشاف لقاح فعال أو علاج يسهم في مواجهة كوفيد- 19.
ويرصد "الخليج 365" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
"أقل من 100 إصابة".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت
تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المنيا
بين "العزل والكمامات".. تكثيف القيود بكثير من الدول لاحتواء "كوفيد- 19"
أمل جديد لمحاربة كورونا.. لقاح "BioNTech و Pfizer" الثاني آمن وفعال
السر في نوع فاكهة.. أكبر متعافية تتغلب على "كورونا" بهذه الطريقة
احذر 8 علامات تكشف وجود "كورونا" وتأثيره في الدم
الهند: شفاء 63 ألفا و631 شخصا من فيروس كورونا خلال يوم واحد
لماذا بدأ فيروس كورونا الانتشار بين الفئات العمرية الأصغر سنا؟
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة بكورونا
عالم بريطاني يحذر: فيروس كورونا "سيبقى معنا إلى الأبد"
الأردن يسجل 44 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 1576 حالة
حالات الوفاة بكورونا في العالم تتخطى 800 ألف
المملكة المتحدة تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين
إيطاليا تسجل ١٠٧١ إصابة جديدة بكورونا
فرنسا تسجل 3602 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا
كورونا عربيًا.. 4 دول بلا إصابات بينهم دولة خليجية
أستراليا تسجل إجمالي إصابات كورونا 24602 والوفيات 485
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة كورونا| 4 دول عربية بلا إصابات و8 علامات تكشف وجود الفيروس وتأثيره في الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.