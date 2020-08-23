حوادث الأسبوع| لحظات الرعب والجحيم في فرح شبرا ووالدة "طفل العجان" تطالب بالقصاص

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
أول تحرك للنيابة حول واقعة التنمر على طالب بجامعة كفر الشيخ
هزار قاتل وتكسير عظام.. والدة "طفل العجان" تطالب بالقصاص: "كان نفسه يساعد أبوه"
مجرد من ملابسه.. العثور على طفل مشنوق ومعلق على شجرة بالمنوفية
"عندي غيره".. ننشر اعترافات الأم المتهمة بإلقاء طفلها أمام مسجد بالإسكندرية
"لحظات الرعب والجحيم" .. شاهد عيان يروي قصة "حرق معازيم فرح شبرا"
"براءة المتهمين بالتعدي على هشام جنينة وعزل عميد كلية بجامعة بنها".. نشرة الحوادث
"صورة ومعلومة".. رحلة مباحث العمرانية لضبط زوجة ضابط مفصول متهمة بتعذيب "طفلة كفر الشيخ"
تجديد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي السابق 15 يومًا بتهمة النصب
"بيخوني مع مراتي".. قصة عامل شاهد رجلًا في أحضان زوجته فقتله طعنًا بسكين
تأجيل محاكمة المتهمين بالاعتداء جنسيًا على منة عبدالعزيز لـ1 سبتمبر
"فشل في تقطيع جثتها فأحرقها".. مأساة "شيماء" قتلها زوجها والمحكمة تقضي بإعدامه
ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية للتشاجر مع آخر لخلافات جيرة بعين شمس
مودة وحنين بـ "الحجاب والكمامة".. و3 طلبات من محاميهم للمحكمة
بـ"حبل في مروحة السقف".. "سباك" يُنهي حياته داخل منزله في سوهاج
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