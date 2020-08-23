حدث ليلاً| كواليس أزمة السلام الوطني في القمة 120 و"تيك توك" يُقاضي إدارة ترامب



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"أقل من 100 إصابة".. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة.

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الإبراشي: أنا أهلاوي ولكن أتناول الرياضة بموضوعية على الهواء

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كرة القدم نشأت من أجل إمتاع الشعوب، ورفع روح الحماسة والتنافس المشروع، بين الأندية المختلفة، وليس للصراع والفتن وأحداث الشغب، موضحاً أن المصريين فقدوا روح روح المنافسة فى كرة القدم مؤخراً بسبب جائحة كورونا، ولكن الآن عادة المتعة مرة أخرى.

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"منظار جراحي جديد" ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

أعلن مستشفى التضامن في محافظة بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السبت، عن وصول منظار جراحي جديد إلى المستشفى.

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مخرج مباراة القمة يكشف لمصراوي سبب أزمة السلام الوطني قبل المباراة

كشف هشام عبد الودود، مخرج مباراة القمة ١٢٠ كواليس الجدل الدائر حول مشكلة عدم ظهور فريق الزمالك على الشاشة أثناء عرض السلام الوطني قبل بداية المباراة.

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فايلر: الخسار بهدفين مثل ثلاثة.. أجايى لم يكن جيدًا.. وغير قلق على إفريقيا

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن الخسارة بثلاثة أهداف أمام الزمالك لا تختلف عن هدفين، أما فيما يتعلق باستبدال جونيور أجايى فقد أوضح أنه لم يكن جيدًا، ونفى أن يكون هناك قلق على الفريق قبل استكمال دوري أبطال إفريقيا.

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حادث مروع.. احتجاجات جديدة في أمريكا بعد قتل الشرطة لرجل أسمر البشرة (فيديو)

قتلت الشرطة الأمريكية مواطنا من ذوي البشرة السوداء في حادث جديد أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، ما أدى لاندلاع احتجاجات جديدة.

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"تيك توك" يقاضي إدارة ترامب بسبب أمر تنفيذي

أكد تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي العملاق "تيك توك" يوم السبت أنه يعتزم مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية أمر تنفيذي أمريكي يطالب الشركة الأم للتطبيق ومقرها الصين بسحب استثماراتها منه.

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البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في البرازيل في وقت متأخر مساء السبت إن البلاد سجلت 50 ألفا و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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كورونا عربيًا.. 4 دول بلا إصابات بينهم دولة خليجية

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و176 ألفًا و642 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 649 حالة.

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حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن حزب الله السبت إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، قائلاً إنّها باتت في عهدة مقاتليه.

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"فورين بوليسي": مخططو انقلاب مالي تلقوا تدريبات عسكرية في أمريكا

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على الانقلاب الذي حدث في مالي الأسبوع الماضي، وقاده ضابطًا في الجيش المالي.

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التحالف يدمر طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقهما الحوثيون

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء السبت، نقلاً عن متحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت اليوم، ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باليمن باتجاه جنوب المملكة.

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ترامب يعلن بورتوريكو وكاليفورنيا مناطق كوارث

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، على إعلان كل من إقليم بورتوريكو وولاية كاليفورنيا مناطق كوارث.

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