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تعرف على إجمالي حالات الشفاء من كورونا في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 23 أغسطس 2020

في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد التراكمي إلى 66.617 حالة.

 

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كما أعلنت عن شفاء 112 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 58.408 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 372 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

 

 

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

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