شكرا لقرائتكم ارتفاع نسبة تأييد ترمب بـ51% خلال مؤتمر الديموقراطيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي هذا الأسبوع، والذي كان من المفترض أن يعلن إنطلاق تذكرة المرشح الديمقراطي بالانتخابات جو بايدن ونائبته المرشحة كامالا هاريس إلى الانتخابات المقبلة بمشاعر طيبة وأرقام عالية في استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الى مستوى غير مسبوق!

وبلغ المعدل اليومي لتقارير استطلاع راسموسن عن تأييد الرئيس ترمب، والذي امتدت على 3 أيام عند 51% هذا الأسبوع - وبقي على هذه النسبة.

وفي اليوم الأول من المؤتمر الوطني الديمقراطي، كانت نسبة التأييد لترمب 47%. وقد ارتفع عندما كان الرئيس يتلقى ضربات في المؤتمر الافتراضي من الرئيس السابق باراك أوباما، وخصمه عام 2016 هيلاري كلينتون، ومجموعة من الديمقراطيين البارزين الآخرين.

وارتفعت نسبة التأييد أيضًا مع بدء حملته الانتخابية الاستعداد لمؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل والتي من المتوقع أن توجه إنتقادات حادة ضد بايدن-هاريس، والتحدث عن نجاحات الرئيس ترمب، بما في ذلك اتفاقية السلام الجديدة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

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وعلى صفحة Rasmussen Twitter، لوحظ مدى ندرة ارتفاع تقييمات المرشحين من الحزب الأخر خلال أسبوع المؤتمر للحزب المنافس.

في رد فعل على استطلاع راسموسن، الذي تمت مراجعته أكثر من 250 ألف مرة، كتب أحد المعلقين: "ليس من غير المألوف أن يتلقى المرشحون تغييرات بعد مؤتمر سياسي وطني. الأمر فقط هو أن الاتفاقية عادة ما تكون خاصة بهم وليس خصومهم".

ويأتي هذا الارتفاع وسط إتهامات لجو بايدن بسرقة كلمات سياسي كندي يساري في خطابه في المؤتمر الوطني الديموقراطي. ففي خطابه أمام المؤتمر يوم الخميس، قال المرشح الديمقراطي: "الحب أقوى من الكراهية. الأمل أقوى من الخوف. والضوء أقوى من الظلام".

وسارع الكنديون إلى الإشارة إلى أن هذه الكلمات كانت مشابهة للغاية للرسالة المحتضرة لجاك لايتون، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، والذي كتب في عام 2011: "أصدقائي الحب أفضل من الغضب. الأمل هو أفضل من الخوف. التفاؤل خير من اليأس".

وأشار مراسل "سي بي سي" ألكسندر بانيتا إلى أوجه التشابه على "تويتر".