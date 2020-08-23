الصين .. 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 22 أغسطس آب انخفاضا من 22 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم السابع على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 15 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض انخفاضا من 34 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 22 أغسطس آب 84951 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.