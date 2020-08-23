شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 60 ألفا والإصابات فوق 550 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 556216 إصابة و60254 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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