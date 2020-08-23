شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: قناة الجزيرة أصبحت مدرسة فى التزييف وقلب الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قناة الجزيرة أصبحت مدرسة فى التزييف والقدرة على قلب الحقائق والقدرة على استخدام واختزال بعض المشاهد للبناء عليها بشكل باطن وبشكل به تزييف لوعى المشاهدين، مضيفا أنها وصلت لمرحلة من التبجيح والتزييف والأكاذيب غريبة.

وأضاف طارق الخولى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قناة الجزيرة تسعى لتزييف عقول مشاهدين إلى هذا الحد وأن ما يقوموا به ليس رأى ولكن جريمة لأن الكذب على المشاهدين وتلفيق الحقائق هو خداع وبالتالى يستوجب محاسبتهم على جرائمهم التى أدت فى بعض الأحيان من خلال تزييف بعض الأمور إلى مقتل أبرياء وتدمير دول وبالتالى يرتكبوا جرائم فى حق الإنسانية.

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وذكر النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المواجهه يجب أن تكون بنفس ذات السلاح،و وجود شاشات مصرية وعربية تخاطب الرأى العام العربى والعالم بشكل مؤثر وقوى لأنها هى الطريقة المثلى فى القدرة على إيضاح كذب وادعاء منظومة التزييف والقدرة على مواجهتها وفضح كذبها وادعاءتها أمام كل المتابعين .

لم تترك قنوات الإخوان فرصة إلا وأظهرت قدرًا من مساعى ضرب استقرار مصر والعمل على تزييف الحقائق وقلبها لصالح مخططاتها فى تنفيذ أجندة الدول والكيانات الكارهه لمصر، والتى تسعى لضرب الثقة بين المواطن والدولة، وبث شائعات ومعلومات مضللة، لنشر الفتن.

واعتبر عدد من الخبراء والسياسيين أن المحتوى الإعلامى لقنوات الإخوان لم يختلف منذ بداية عملها وهو خطاب مكرر لا يخرج عن سياق التحريض ونشر الفتنة، مؤكدا أنه ليس محتوى إعلامى أو مهنى بقدر ما هو أداة استخباراتية توظف لصالح أهداف التدمير والخراب والعنف .

وأكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن محتوى قنوات الإخوان منذ بدايتها وهو يتضمن مجموعة أخبار وأراء مزيفة ومضللة تقوم على الانتقائية والتلفيق والاختلاق والتركيز على كل الجوانب السلبية غير الحقيقية على مسرح الأحداث فى مصر، مشيرا إلى أنه ليس إعلام لكنه نوع من التضليل المعلوماتى والدعاية السوداء لأجندات معنية وقوى كارهة لمصر تسعى لخدمتها، قائلا " نحن لا نتعامل مع قنوات ولكن مع أدوات استخباراتية تستهدف ضرب مصر".