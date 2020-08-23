شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى لحقوق الإنسان": قطر لديها سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان ارتفاع حالة الغضب القطرى ضد تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر بسبب تصاعد انتهاكات نظام تميم ضد أبناء شعبه والعاملين فى قطر، مشيرا إلى تصاعد النفوذ الإيرانى والتركى فى قطر، وسياسات النظام الداعمة للإرهاب .

و أضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر تجاوزت الحدود فى حق الشعب القطرى من قبل تميم، مشيرا إلى أن قطر لا تتوفر فيها مقومات الدولة الديمقراطية، حيث لا يوجد أحزاب سياسية أو برلمانيات تشريعية، أو نقابات، ولا يوجد احترام لحرية الرأى والتعبير.

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وأشار عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان إلى أن هناك سجلا حافلا لقطر للانتهاكات وأساليب التعذيب فى عهد تميم بن حمد سواء فى حق شعبها أو العاملين بها، مؤكدا أن حجم الجرائم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان كبير جدًا.

هذا وقد قال إيلى أفيدار عضو الكنيست الإسرائيلي، فى تصريحات خاصة لشبكة "سكاى نيوز"، أن "قطر كذبت على الدول الإسلامية عندما قالت أنها أغلقت السفارة الإسرائيلية عام 2005 وهذه هو إسلوبها فى الكذب".

وأضاف، إيلى أفيدار، أن النظام القطرى يدعم الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وحماس وجبهة النصرة، مؤكد أن العلاقات الإسرائيلية القطرية من قبل عام 1995.