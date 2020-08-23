إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الجيزة الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.

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