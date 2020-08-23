شكرا لقرائتكم خبر عن 161 اصابة جديدة بكورونا في السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 161 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السنغال قد بلغ 12850 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 266 شخصًا.

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