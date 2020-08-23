شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في موريتانيا قد بلغ 6894 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 158 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.