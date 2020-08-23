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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع إصابات كورونا بمصر دون المئة للمرة الأولى منذ أبريل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
الخليج 365
سجلت مصر السبت، لأول مرة منذ أبريل الماضي، عدد إصابات أقل من 100 حالة يومياً، حيث بلغت عدد الاصابات 89حالة، بالإضافة إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر في بيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هو 97237 حالة من ضمنها 65118 حالة تم شفاؤها، و 5243 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة عن خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى السبت.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس ”كورونا المستجد“، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين
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