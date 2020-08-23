شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تبدأ فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضائها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نقابة الصحفيين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة عن شهر أغسطس الجارى بداية من بعد ظهر غد الاثنين، وأكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم صرف بدل التكنولوجيا من بعد ظهر الاثنين للزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة والخاصة، مضيفا أن الزميل حسين الزناتى سيتسلم مهام أمين الصندوق من جديد بداية من الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من الأزمة الصحية.

وقال شبانة، سوف تتوفر سيولة تزيد عن عشرين مليون جنيه بعد صرف المعاشات لشهر أغسطس " أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه" وكذلك المرتبات والالتزامات الشهرية للتشغيل ومصروفات العلاج وتزيد عن مليونى جنيه والقسط الخاص بأرض مدينة السادس من أكتوبر ويزيد عن أربعة مليون ونصف المليون جنيه .

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ووجه محمد شبانه، الشكر للنقيب ضياء رشوان، ومجلس النقابة على إصرارهم على توليه المهمة المؤقتة كأمين الصندوق للنقابة بجانب عمله كسكرتير عام وهى ثقة غالية أحمد الله على إتمامها، مشيرا إلى أن طابع هذا المجلس العمل والإنتاج فى صمت وهو أمر أظنه محمودا مع النقيب ضياء رشوان ومجلسه .