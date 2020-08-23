تفاصيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا بجهة بني ملال خنيفرة!

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل خلال ال 24 ساعة الماضية 128إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء التحاليل المخبرية على عدد من الأشخاص في إطار تتبع منظومة المخالطين.

وأشارت المديرية في إحصائياتها اليومية، أنه تم تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بإقليم بني ملال، و8 حالات بأزيلال و12 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و35 حالة بإقليم خريبكة و23 حالة بإقليم خنيفرة.

وأضافت المصادر ذاتها، فإن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 1977حالة حالة منذ بداية تسجيل أول حالة في المغرب في 2 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة إلى حدود اليوم ما مجموعه 1185 حالة نشطة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة 768 حالة، بعد شفاء 52 حالة جديدة موزعة كالتالي: 32 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و9 حالات بإقليم خريبكة، وحالتان ببني ملال و9حالات بإقليم خنيفرة.

وأوضحت المديرية، أنه تم تسجيل حالة وفاة، بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد إلى 21 حالة بالجهة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 79797 حالة.