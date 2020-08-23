إصابات واعتقالات في تظاهرات إسرائيلية لمطالبة نتنياهو بالاستقالة

الأحد 23 أغسطس 2020

أرشيفية

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمطالبته بالاستقالة من منصبه، وتقديمه للمحاكمة بتهم فساد اداري ومالي وتوجيه تهم إليه من قِبل القضاء الإسرائيلي.



وتأتي المظاهرات الإسرائيلية والتي بدأت منذ أسابيع، تزامنا مع عدم التوصل لاتفاق بين حزبي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب كاحول ليفان برئاسة بيني غانتس، مما يزيد من مؤشرات توجه إسرائيل لانتخابات رابعة للكنيست.

وقالت قناة i24 الإسرائيلية، إن آلاف الأشخاص شاركوا باحتجاجات انطلقت من منطقة جسر القدس ووصلت إلى حي بلفور حيث يقع هناك مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأضافت القناة ،أن الشرطة الإسرائيلية قامت بفض المظاهرات واعتقلت عددا من المشاركين بينما أُصيب شرطي بجراح عقب الاعتداء عليه من المشاركين في الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية منحت المظاهرة تصريحا قبل انطلاقها شريطة الالتزام بالاحتجاج السلمي.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها: ”إن المتظاهرين قاموا بإلقاء حجارة باتجاه رجال الشرطة مما أدى الى اصابة شرطي تم نقله على إثرها لتلقي العلاج“.

وتابعت الشرطة أنها اعتقلت سبعة مواطنين بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة والإخلال بالنظام العام أثناء الاحتجاج.

ويطالب المحتجون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه والتوجه للمحاكمة بتهمة الرشوة والفساد والاستفادة من الدولة لمصالح شخصية، في حين تأتي المظاهرات في ظل ركود سياسي في المشهد الأسرائيلي الذي خاض غمار 3 انتخابات للكنيست قبل تشكيل حكومة نتنياهو- غانتس.