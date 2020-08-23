شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تعيد فتح حدودها البرية والجوية المغلقة والان نبدء بالتفاصيل
وكانت اللجنة قد أصدرت أول بيان علني لها بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا استقالته قسريا يوم الثلاثاء ، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك الإغلاق الفوري للحدود البرية والجوية للبلاد حتى إشعار آخر، وحظر التجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا.
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