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مالي تعيد فتح حدودها البرية والجوية المغلقة

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أعلنت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، الهيئة الحاكمة الانتقالية التي شكلها الجنود المتمردون في مالي، إعادة فتح الحدود البرية والجوية للبلاد. وأضافت الهيئة الحاكمة الجديدة لمالي في بيان، انه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية من أجل ضمان حركة الأشخاص وبضائعهم بشكل جيد.

وكانت اللجنة قد أصدرت أول بيان علني لها بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا استقالته قسريا يوم الثلاثاء ، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك الإغلاق الفوري للحدود البرية والجوية للبلاد حتى إشعار آخر، وحظر التجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا.

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