شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ترشيح الرئيس الايفواري للانتخابات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الحزب الحاكم في كوت ديفوار ترشيح الرئيس الايفواري، الحسن واتارا، أمس، رسميًا للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويسعى الرئيس واتارا من خلال هذا الترشح الظفر بولاية رئاسية ثالثة، الأمر الذي رفضته المعارضة، ودعته إلى التراجع عن قراره خوفًا من انزلاق البلاد في أعمال عنف انتخابية جديدة.

وكان وتارا (78 عاما) المنتخب منذ 2015، قد أعلن في كلمة بثها التلفزيون أمس ترشحه لعهدة انتخابية جديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس واتارا، في مايو الماضي، عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، معربًا عن نيته في أنه سيفسح المجال أمام رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي الذي فاجأه الموت في 8 يوليو، ليعيد النظر من جديد في موقفه ويعلن الترشح للانتخابات الرئاسية.