شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في تونس إلى 2738 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 124 حالة محلية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس ارتفع إلى 2738 حالةً، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

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