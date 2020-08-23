شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف إصابة بكورونا و 892 وفاة في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وطبقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية اليوم، أنه بهذه الحصيلة سُجلت ثلاثة ملايين و 582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالةً.

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