شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من 23 مليونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العالم إلى 22 مليونا و954 ألفا و220 حالة، حتى صباح أمس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا (كوفيد- 19) أودى بحياة 799 ألفا و350 شخصا.

وفي ظل زيادة قياسية يومية بلغت 69 ألفا و874 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الهند إلى مليونين و975 ألفا و701 إصابة، أمس السبت بحسب بيانات وزارة الصحة.

وارتفع المتعافون إلى مليونين و222 ألفا و577 شخصا ليصل معدل التعافي إلى 74.69 ٪ أمس، بحسب ما جاء على موقع برس تراست أوف إنديا.

وارتفعت الوفيات إلى 55 ألفا و794 بتسجيل 945 وفاة في غضون الأربعة والعشرين ساعة الماضية، بحسب البيانات التي جرى تحديثها في تمام الثامنة صباح أمس.

وتراجع معدل الوفيات جراء الإصابة بـ (كوفيد -19) إلى 1.87 ٪ ، بحسب البيانات.

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من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وثيقة توجيهية لصناع القرارات إنه بدءا من سن الثانية عشرة يجب على الأطفال ارتداء الكمامات في أي مكان يتوجب على البالغين ارتداءها مثل الأماكن المزدحمة كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

ولم تنصح المنظمتان التابعتان للأمم المتحدة بشكل عام أن يرتدي الأطفال بين السادسة والـ11 عاما كمامات، ولكن يجب التفكير فيها في الأماكن ذات معدلات العدوى الكثيفة أو في تجمعات بعينها مثل المدارس.

ولكن الخبراء الدوليين الذين وضعوا مسودة التوجيهات قالوا إن هناك مواقف سوف «تتعارض فيها (الكمامات) مع عملية التعلم وسوف يكون لها أثر سلبي على الأنشطة المدرسية المهمة».

وجاء في الوثيقة التي نشرت مساء أول أمس الجمعة أنه يجب عدم إجبار الأطفال الأصغر سنا على ارتداء الكمامات، ويرجع ذلك في الأساس إلى أنه لا يمكنهم وضعها وإزالتها بشكل صحيح بأنفسهم.

وقالت مجموعة الخبراء إن الأطفال حتى سن الخمس سنوات يجب أن يكونوا تحت إشراف مستمر إذا ما ارتدوا الكمامات.

وأضاف الخبراء: «يجب الاستماع للأطفال فيما يتعلق بتصوراتهم وأي مخاوف لديهم بشأن ارتداء كمامة».