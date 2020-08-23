شكرا لقرائتكم خبر عن «خاباروفسك» تتظاهر ضد الكرملين احتجاجا على اعتقال حاكمها والان نبدء بالتفاصيل

شارك نحو 1500 شخص، أمس السبت، في مسيرة بشوارع مدينة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا في سابع عطلة نهاية أسبوع هناك على التوالي يتظاهرون فيها احتجاجًا على اعتقال حاكم المنطقة في أوائل يوليو.

وأبدى سكان المدينة، الواقعة على بُعد ما يزيد على ستة آلاف كيلو متر إلى الشرق من موسكو، استياءهم بعد اعتقال حاكم المنطقة سيرجي فورجال في التاسع من يوليو؛ بسبب اتهامات بالضلوع في جرائم قتل ينفيها جميعًا. ويقول أنصار فورجال الذي يتمتع بشعبية واسعة إن اعتقاله له دوافع سياسية.

ورفع المشاركون في المسيرة، أمس، لافتات كُتب عليها «الحرية لفورجال» و«روسيا البيضاء - خاباروفسك معك» في إشارة لدعمهم لاحتجاجات المعارضة في روسيا البيضاء على ما يقولون إنه تزوير هناك للانتخابات الرئاسية.

كما حمل بعض المشاركين، أمس، لافتات تتمنى التعافي للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تدهورت حالته الصحية على متن طائرة، يوم الخميس، بعد أن احتسى شايًا يعتقد أنصاره أنه مسموم.

وقدّرت السلطات المحلية عدد المشاركين بنحو 1500 وهو إقبال أقل من الأسابيع الماضية.

Advertisements

وأمس، أعلن مستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين أنه سيجري فحوصًا شاملة على المعارض الروسي الكسي نافالني الذي يعاني أعراض تسمم خطيرة.

وذكر المستشفى الجامعي أنه سيعلن عن مرض نافالني وخطوات علاجه اللاحقة، وذلك بعد التشخيص الطبي والتشاور مع العائلة، ولفت المستشفى إلى أن الفحوص ستستغرق بعض الوقت، وقال إنه بمجرد ورود النتائج سيتم إعلام الرأي العام بها.

وكان نافالني (44 عامًا) قد وصل إلى مطار برلين تيجل، صباح أمس، على متن طائرة خاصة في وقت سابق حسبما أعلنت كيرا يارمش، المتحدثة باسمه، والمنتج السينمائي ياكا بيتسيلي. ووصل نافالني إلى المستشفى على متن سيارة رعاية مركزة تابعة للجيش الألماني. وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، قال بيتسيلي إن حالة نافالني أثناء الرحلة الجوية، وبعد الهبوط في برلين كانت «مستقرة»، وشارك بيتسيلي في توفير طائرة إنقاذ مجهزة بفريق طبي من ألمانيا لنقل نافالني من روسيا.

وكان مستشفى أومسك الروسي تخلى، الجمعة، بعد أخذ وردّ استمر لساعات، عن تحفظه حيال نقل نافالني إلى ألمانيا. ووفقًا لما تم التصريح به، فقد كانت زوجة نافالني برفقة زوجها في رحلته إلى ألمانيا. وكانت يارمش اتهمت في وقت سابق السلطات الروسية باحتجاز نافالني للتستر على حقيقة أنه قد تم تسميمه، ورفض مستشفى أومسك الاتهامات قائلًا إن الفحوص لم تكشف عن أي دليل على التسمم.