شكرا لقرائتكم خبر عن دير شبيغل تكشف علاقة حزب الله والأسد بشحنة «الأمونيوم القاتلة» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية عن مسؤولية حزب الله اللبناني في انفجار بيروت، حيث تجمع بينه وبين مالك السفينة التي جلبت شحنة نترات الأمونيوم لميناء بيروت، علاقة قوية.

وجاء في التحقيق الذي أجرته الصحيفة الألمانية، بالتعاون مع «مشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد»، ونُشر الجمعة، أن مالك السفينة «روسوس» يُدعى «شارالامبوس مانولي» وهو رجل أعمال قبرصي، وليس الروسي «إيغور غريتشوشكين»، كما كان يُعتقد في السابق.

ووفقًا للتحقيق فقد حافظ «مانولي» على علاقةٍ مع بنكٍ مرتبط بحزب الله، يُدعى «إف بي إم إي» التنزاني، والذي اكتشف محققون أمريكيون في وقت سابق أن لديه تاريخًا في عمليات غسيل أموال لصالح «حزب الله».

وتابعت الصحيفة: احتفظ مانولي بعلاقة مع بنك FBME في تنزانيا، المرتبط بحزب الله. وبحسب الصحيفة، يقول محققون أمريكيون إن هذا المصرف لديه تاريخ طويل في عمليات غسيل أموال لصالح الحزب المدعوم من طهران.

نظام الأسد

وأشارت «دير شبيغل» إلى أن هذا المصرف كان يملكه اللبنانيان فادي وفريد صعب، موضحة أن الأول توفي في أبريل الماضي، بحسب منظمة OCCRP.

ووفقًا للمعلومات التي توافرت للصحيفة، فإن «مصرف» بنك فدرال لبنان ومصرف FBME مملوكان لمجموعة أيوب صعب وفادي صعب، ما دفع لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان المركزي إلى إجراء عمليات تدقيق في بنك فدرال لبنان، بعد الاتهامات التي طالت مصرف FBME بتهمة تبييض أموال لصالح حزب الله في عام 2014.

وتشير التحقيقات إلى أن شركة واجهة سورية، ذات صلة ببرنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الرئيس الأسد، كانت أحد عملاء هذا البنك.

جورجيا وموزمبيق

وأفادت بأن مانولي حاول إخفاء ملكيته للسفينة، عبر ترتيبات أجرتها إحدى شركاته من أجل تسجيلها في مولدوفا، في حين صدّقت شركة أخرى في جورجيا هي «ماريتايم ليويد» على صلاحية سفينة الشحن المتهالكة للإبحار.

وأردفت: تبيّن في النهاية أن غريتشوشكين كان قد استأجر السفينة من مانولي عبر شركته «تيتو شيبينغ» المسجلة في جزر مارشال، لكن التحقيق توصل أيضًا إلى أن رجل الأعمال القبرصي، استمر بإعطاء الأوامر لطاقم السفينة، وهو مَن طلب منها بشكل مفاجئ الرسو في ميناء بيروت، عندما كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة النقل اللبنانية، كانت الشحنة تتألف من 12 شاحنة كبيرة، و15 صغيرة، و3 حاويات.

سفينة متهالكة

وأردفت: لاحقًا لم تغادر روسوس بيروت أبدًا، خاصة بعد أن تحركت شركتان يدين لهما مانولي بالمال من أجل الاستيلاء على سفينة الشحن تلك، فضلًا عن أن السلطات اللبنانية في مرفأ بيروت وجدت أن السفينة غير قادرة على الإبحار.

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ووفق الصحيفة، أظهرت بعض السجلات القضائية أن مانولي حصل على قرض عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك «إف بي إم إي» التنزاني، لشراء سفينة أخرى تُدعى «سخالين».

وتابعت: وفقًا لمحققين أمريكيين، فإن المصرف متهم بالعمل كواجهة من أجل غسيل أموال لمصلحة حزب الله. وكان مانولي مدينًا لهذا المصرف بالمال، ما يُثير آلاف الأسئلة والاحتمالات.

ومضت تقول: في حين أن مانولي أنكر أي صلة بين ديونه ومسألة توقف سفينة الشحن في بيروت، كشف أحد المحققين أن مصرف «FBME» اشتهر بالضغط على المقترضين المتخلفين عن السداد من أجل تقديم خدمات لعملاء مشكوك فيهم مثل حزب الله.

البرلمان الألماني

من ناحية أخرى، يستعد البرلمان الألماني (البونستاج) للتحقيق في تمويل إمارة قطر لحزب الله، بعد نشر صحيفة ألمانية قبل أسابيع وثائق تؤكد ذلك.

وقال «ماريان فاندت»، النائب عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، إنه مكلف بمتابعة هذه القضية.

وتابع فاندت: سنستخدم علاقاتنا في الشرق الأوسط والأدنى لوقف تمويل حزب الله. سأعمل جاهدًا لتحقيق ذلك في البوندستاج.

وأضاف: سيضغط النواب الألمان على نواب أوروبيين عبر البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لدفع حكوماتهم لحظر حزب الله وتصنيفه إرهابيًا. الطريق طويل. لكننا سنصل في النهاية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ملف الدوحة موجود لدى المخابرات الألمانية التي تمكّنت من الحصول على الوثائق التي تدين قطر من شركة علاقات عامة ألمانية حاولت شراء عميل حصل على وثائق تدين قطر.

قطر تمول

وكانت صحيفة «دي تسايت» الألمانية، كشفت قبل أسبوعين عن تورط الدوحة في تمويل حزب الله، والدور الذى تلعبه إحدى شركات العلاقات العامة الألمانية المستفيدة ماديًا من هذه العملية.

ووفقًا للصحيفة فقد وقع تحت يدي عميل استخبارات «جيسون جي» ملف سري يوضح أن صفقة أسلحة ومواد حربية من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تتعامل معها شركة في قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير تضمن وثائق تؤكد حصول حزب الله اللبناني، المحظور في ألمانيا من إبريل الماضي، ومعترف به دوليًا كمنظمة إرهابية، على دعم سخي من العديد من القطريين الأثرياء واللبنانيين في الخارج على شكل تبرعات خيرية لإحدى المؤسسات القطرية، حيث تمت معالجة هذه التبرعات وإيصالها لحزب الله بمعرفة شخصيات حكومية مؤثرة في النظام القطري.