شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشن هجوما واسعا ضد الميليشيات شرق «الحزم» والان نبدء بالتفاصيل

شنّت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة هاجمت عددا من المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع مَنْ كانوا على متنها. وفي السياق، حررت قوات الجيش الوطني أول أمس مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية.