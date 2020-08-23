شكرا لقرائتكم خبر عن المخدرات شريان حياة نظام الأسد لتمويل حملاته العسكرية ضد المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريرا، قالت فيه إن الشرطة الإيطالية ألقت باللائمة في الاتجار بالكبتاجون من سوريا إلى دول أخرى حول العالم على تنظيم داعش، لكنها أوضحت أن نظام الأسد قد يكون المتاجر الحقيقي بها.

وبحسب المجلة، نشرت وسائل الإعلام العالمية المعلومات التي وفرتها الشرطة الإيطالية، دون أي تساؤلات، مكررين المعلومات الخاطئة، دون التفكير في مدى تمكن تنظيم (أعضاؤه مشتتون) من القيام بعملية كبيرة كهذه، ولكن الحقيقة هي أنه ربما لا علاقة له بالأمر.

وأفادت بأنه «في الواقع، فإن الاحتمال الأكبر هو أن يكون نظام بشار الأسد له يد بإنتاج الكبتاجون، للحصول على الأرباح التي يمكنه أن يستثمرها في حملته المسلحة ضد المدنيين، وتؤذي صحة الكثير من السوريين، الذين أصبحوا الآن مدمنين على الأمفيتامينات بعد سنوات من الحرب».

الجيش السوري

وقال لورانت لانيال، المحلل لدى مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان عليها: «عندما غزت سوريا لبنان في التسعينيات كانت هناك تقارير كثيرة تظهر أن الجيش السوري كان يساعد ويحفز على إنتاج الحشيش والأفيون في سهل البقاع».

وازدهر إنتاج الكبتاجون في سوريا بعد 2013، عندما اضطرت الحملة على المخدرات في لبنان حزب الله بنقل إنتاجه من المخدرات إلى سوريا. وجاء هذا في الوقت المناسب بالنسبة للنظام السوري، حيث يحتاج إلى تمويل حملاته العسكرية ضد المعارضة.

وبعد حوالي عقد من الحرب في سوريا، لا يزال إنتاج الكبتاجون يزيد على حساب المدنيين. وإنتاج حبوب الكبتاجون المقلدة أمر سهل نسبيا. فليس هناك حاجة لمساحة مصنع، ولكن غرفة تكفي لجهاز تشكيل الحبوب والمكونات القليلة التي من السهل الحصول عليها.

ونقلت المجلة أن اقتصاد المخدرات غير الرسمي يعتبر «شريان حياة لنظام الأسد»، بحسب كارولاين روز، المؤلفة المشاركة لتقرير حول الكبتاجون، الذي أنتجته وحدة سياسات المخدرات الدولية في جامعة لندن للاقتصاد، ومعظم مواقع إنتاج الكبتاجون في سوريا هي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

تصنيع بأمان

وقال لانيال: «إنه من المحتمل دائما في بلد تعيش حالة حرب أن الناس الذين يتمتعون بوضع أفضل للقيام بتصنيع مخدر بأمان وبكميات كبيرة هم الأشخاص التابعون للنظام.. أو في المناطق التي يضمن فيها النظام الأمن».

وما كانت عمليات إنتاج المخدرات السورية لتكون ممكنة دون الخبرة الفنية لحزب الله، والمرتبط بإنتاج الكبتاجون في حمص وتل كلخ والقصير بالقرب من الحدود اللبنانية، وفي أبريل هذا العام، اعترضت الجمارك في المملكة العربية السعودية أكثر من 44 مليون حبة مخبأة في عبوات شاي من شركة مقربة من عائلة الأسد.

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وقال لانيال: «يمكنك القول إن أي شيء يخرج من ميناء اللاذقية مرتبط بالنظام أو شخص دفع لاستخدام المرفأ»، وبالرغم من العلاقة المحتملة، إلا أن الكثيرين خارج الشرق الأوسط ربطوا الكبتاجون بشكل خاطئ بتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت التقارير بعد هجمات باريس عام 2015 إلى أن مرتكبي الهجمات كانوا يستخدمون الكبتاجون الذي وصفوه بأنه مخدر الجهاديين. وأظهرت تقارير السموم بعد ذلك أن المهاجمين كانوا خالين من آثار المخدرات.

تنظيم داعش

وفي ذروة سيطرته على الأراضي، كان لتنظيم داعش نشاط في السوق السوداء، حيث كان يتاجر بالآثار المنهوبة والسلاح والنفط. ولكن ليس هناك أدلة بأن التنظيم أنتج أي كبتاجون، حتى لو استخدم بعض مقاتليه هذا المخدر في ساحات المعارك.

ولم يكن من الممكن أن يكون سمح بذلك على المستوى المؤسساتي للتنظيم، حيث هو تنظيم سلفي.. وكان زعماء تنظيم داعش يعاقبون أي شخص قبض عليه وهو يدخن أو يبيع الدخان، ما يجعل من الصعب تخيل أن التنظيم يقبل تصنيع الأمفيتامينات.

كما أن الشرطة الإيطالية استنتجت خطأ بأن أوروبا هي المكان المقصود النهائي لشحنة الكبتاجون التي تمت مصادرتها في يوليو الماضي، ما أدى إلى تضييع الفرصة لمحاسبة دول أخرى على هذه التجارة المحظورة.

وبحسب روز، فإن أسوأ نوعية من حبوب الكبتاجون تباع في سوريا نفسها بتكلفة دولار للحبة. وعادة ما يقوم المنتجون بخلط المكونات للتخفيف من التركيبات، وتحتوي بعض الحبوب على مستويات سامة من الزنك والنيكل.

مرفأ اللاذقية

وقالت روز: «إن تجارة الكبتاجون لن تنتهي، ولكن الشحنة في إيطاليا، لن يكون بإمكانهم القيام بذلك لو تم فرض عقوبات إضافية، ويتطلب القيام بفعل جاد لوقف هذه التجارة، تعاون المجتمع الدولي، وزيادة الوعي العام للآثار السيئة لتجارة الكبتاجون على المدنيين السوريين. كما يجب كشف الأسطورة بأن الجماعات الإرهابية تقوم بإنتاج واستخدام هذا المخدر، وإظهار عدم مصداقيتها.

وسبق للشرطة في إيطاليا أن اعترضت في ميناء ساليرنو شحنات مؤلفة من 84 مليون حبة كبتاجون مقلدة، قيمتها مليار يورو، وهو ما يعتبر «أكبر مصادرة لأمفيتامينات في العالم»، ووصلت الحبوب المصادرة إلى ساليرنو على متن ثلاث سفن قادمة من مرفأ اللاذقية السوري، وسارعت الشرطة الإيطالية إلى الإعلان بأن تنظيم داعش هو المسؤول عن الإنتاج والشحن، بزعم تمويل التنظيم وعملياته الإرهابية في أنحاء العالم.