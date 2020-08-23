المغرب يعتمد "التعليم عن بعد" ببداية الموسم الدراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، السبت، اعتماد "التعليم عن بعد" كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي، الذي سينطلق في 7 سبتمبر.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للطلاب الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار.

وأشارت، وفق ما نقلت وكالة "المغرب العربي" للأنباء إلى أن القرار يأتي نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي يعيشها المغرب حاليا، التي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية، وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.

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وستعمل الوزارة في الأيام القليلة المقبلة، على إطلاع الأسرة التعليمية والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا عموم المواطنات والمواطنين على تفاصيل العمليات المتعلقة بترتيبات الموسم الدراسي 2020 - 2021 في ظل هذه الوضعية الاستثنائية.

وأعلنت السلطات الصحية في المغرب، الجمعة، تسجيل 42 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ رصد الوباء في البلاد.

وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن السلطات الصحية رصدت 1609 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 49 ألفا و247 شخصا، تعافى 34 ألفا و199 منهم، بينما توفي 817 مصابا.

وسجل المغرب، ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، واضطرت السلطات إلى إغلاق عدد من المدن لأجل كبح انتشار المرض.