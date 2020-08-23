شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 50032 إصابة جديدة بكورونا و 892 وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة في البرازيل السبت إنه تم تسجيل 50032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد و 892 وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و 582362 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114250 حالة.

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