شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مقاعد لـ4 دوائر فردية بمحافظة الفيوم فى انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ووافق علية البرلمان نهائيا،محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية فردية مُخصص لها 10 مقاعد.

وجاءت الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم لتضم مركز الفيوم، أقسام : أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة وخصص لها 3 مقاعد، أما الدائرة الثانية مقرها مركز أطسا وخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس وتضم مركزا : سنورس – طامية، خصص لها 3 مقاعد.

أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى تضم مراكز : أبشواى – يوسف الصديق – الشواشنة، وخصص لها مقعدين.

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وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى يقضى بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.