شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الوفد يحتفل بذكرى رحيل سعد والنحاس وسراج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة اليوم الأحد 23 أغسطس بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويزور رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وتبدأ وقائع الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا،ويعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين فى مقابر البساتين.

Advertisements

ومن المقرر التحرك من مقر الحزب فى تمام الساعة الثانية عشرة لبدء الاحتفال السنوى الذى يوافق 23 أغسطس ذكرى رحيل سعد زغلول عام 1927 ورحيل مصطفى النحاس عام 1965، فى حين يوافق رحيل فؤاد سراج الدين يوم 9 أغسطس عام2000.

فى هذه المناسبة نرصد أهم المعلومات عن الزعيم الراحل سعد زغلول زعيم الأمة، وملهم ثورة 1919، واحد من جمع المصريين على اختلاف عقائدهم، وطبقاتهم، وفئاتهم، وأجيالهم، وكان بمثابة مثالاً بديعاً ومُلهِماً لدول العالم التى ترزح تحت نيّر الاستعمار، ومثالاً يُحتذى للثورة الشعبية التى رفعت راية التحرّر الوطنى فى وجه الاحتلال الأجنبى مطالبة بتحقيق الاستقلال التام .

ويعد سعد زغلول من أشهر زعماء الدولة المصرية، وواحداً من أهم الشخصيات التى أسست تاريخ مصر، أسهم فى بناء نهضتها الحديثة، وبقى اسمه محفوراً فى تاريخ الوطن، وذكراه نبراساً ودرباً من الوطنية تسير عليه الأجيال القادمة، كان مُلهمًا لثورات العالم، فقال عنه المهاتما غاندى الثائر الهندي: "إن سعد زغلول هو أستاذى فى الوطنية، وأستاذ كل الحركات الوطنية الجديدة فى الشرق"، واعتبرها "سعد" وسام.