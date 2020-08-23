الزراعة: تنفيذ 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات، التابع لوزارة الزراعة، إنه تنفذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم التوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية ولتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربيين.

وأكد حسن، صباح السبت، أنه تم تشكيل نخبة من اساتذه معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطري بالمنيا في إطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار المربيين، الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة الدكتورة هنية الأتربي، تم تنظيم 6 قوافل في الفترة من 15 أغسطس حتى 20 من أغسطس الجاري، في قرى بني صامت مركز بني مزار، قلوصنا مركز سمالوط، منشأة الشريعي مركز سمالوط، بني موسى مركز أبو قرقاص، مطاي البلد مركز مطاي، شم البحرية مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وأضاف مدير المعهد، أنه تم فحص وعلاج عدد 5 آلاف و232 حيوانًا منهم 3121 تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا، وتأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية وتم فحص عدد 10 طلائق، وأخذ عينات منهم لعمل الاختبارات المعملية للكشف عن الأمراض التناسلية.